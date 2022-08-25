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«Спартак» принял извинения «Факела» за запрет на пронос атрибутики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Московский «Спартак» принял извинения воронежского «Факела», после того как болельщикам московского клуба запретили прийти со своей атрибутикой на матч «МИР — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом 25 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

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«Рады, что реакция последовала быстро — и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа — уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже!» — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Ранее в этот день «Факел» объявил, что на матч со «Спартаком», который состоится 27 августа в Воронеже, запрещено проносить символику московского клуба. Такое решение объяснили регламентом РПЛ, так как средства поддержки команды гостей допустимы только в гостевом секторе стадиона. «Спартак» же отказался от своей квоты на билеты.

Позднее «Спартак» отреагировал на запрет, назвав его неправомерным. После этого «Факел» выпустил новое заявление, в котором принес извинения болельщикам и уточнил, что под запрет попали только средства активной поддержки, а не атрибутика.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что московский ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице чемпионата России после победного матча с воронежским «Факелом». Таким образом, «Спартак» и ЦСКА делили первое место.

20 августа «Динамо» обыграл «Спартак» в матче шестого тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0. Победа позволила бело-голубым набрать 12 очков за шесть матчей и выйти на второе место в турнирной таблице.

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