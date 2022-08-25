Врачи рассказал об опасности постоянного ношения обуви на высоком каблуке

Травматолог-ортопед Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Армен Петросян и врач-ортопед, заведующий отделением травматологии клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Евгений Балесков предупредили, что ношение обуви на высоком каблуке чревато болями в суставах и мышцах.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 25 августа, специалисты рассказали, какие опасности для организма влечет постоянное ношение обуви на шпильке.

Как отметил Петросян, при ношении такой обуви страдают стопы и позвоночник, поскольку центр тяжести смещается на переднюю часть стопы, а носок становится единственной точкой опоры. Для того чтобы выровнять ось тела и компенсировать изменение нагрузки, все три отдела позвоночника изгибаются назад. При таком положении тела перенапрягаются также мышцы, в них и в суставах возникают зажимы, напрягаются сухожилия и связки.

«Все это приводит к искривлениям позвоночника и, как следствие, остеохондрозам, артритам, образованию грыж и постоянным болям», — пояснил травматолог.

Помимо этого ношение каблуков провоцирует постоянные отеки, потому что крови труднее подниматься вверх по венам из-за давления напряженных мышц. Это приводит к развитию варикоза. Кроме того, на подушечках пальцев ног от постоянного давления могут появиться мозоли и натоптыши.

Балесков в свою очередь подчеркнул, что стопы в принципе не предназначены для обуви на высоком каблуке. Из-за ношения такой обуви стопа приобретает неправильную анатомическую форму, что может привести к развитию поперечно-продольного плоскостопия. Это в свою очередь может спровоцировать деформацию первого пальца стопы. В результате появятся постоянные боли, а на третьей-четвертой стадиях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Ортопед посоветовал носить обувь на плоской подошве, с индивидуальными ортопедическими стельками, когда пятка приподнимается на 1–2 см, отмечает телеканал «360».

В 2020 году депутат Госдумы академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал женщин отказаться от туфель на высоких каблуках, пишет агентство городских новостей «Москва». По его словам, «мужчины не стоят» такого удара по здоровью, пишет НСН.

Ранее ортопед из Сиднея Кейт Макартур дала советы, как легко ходить на каблуках и при этом не чувствовать боли. По словам врача, при ходьбе на высоких каблуках 75% нагрузки приходится на переднюю часть стопы и на подушечки пальцев. Чтобы предотвратить боль, Макартур в первую очередь советует всегда разнашивать обувь дома.