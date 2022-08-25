Пожар в Псковской области добрался до границы с Белоруссией

Белорусские лесники усилили охрану на территориях, граничащих с Псковской областью. Это связано с приближающимся к границе лесным пожаром. Информация об этом появилась на сайте республиканского министерства лесного хозяйства.

Ведомство отмечает, что работники Шумилинского лесхоза, около 20 человек, выдвинулись на помощь российским коллегам. Также на приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов дополнительно направили 30 человек и восемь единиц техники. Российская сторона также направила дополнительные силы.

На российской территории огонь прошел более 7,5 га. Вечером 24 августа открытое горение удалось ликвидировать, пишет Псковская лента новостей.

С 25 августа по 4 сентября на территории Псковской области ввели особый противопожарный режим. Чрезвычайный, V класс пожарной опасности, установится на большей части региона из-за отсутствия осадков.

В связи с этим в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, введен запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств. Не допускается въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности. Также запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности в лесах, пишет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что у МЧС РФ появилась информация о поджогах в лесах Рязанской области. Об этом заявил глава министерства Александр Куренков. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы. От населения ждут информацию, кто этим мог заниматься.