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Эксперт назвал ажиотаж вокруг западного оружия на Украине частью информвойны

Эксперт Кузнецов назвал ажиотаж вокруг западного оружия на Украине частью информвойны
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Заявления о поставках западного оружия на территорию Украины являются в большей мере элементом информационной войны, отметил 25 августа доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук (Россия) Олег Кузнецов в беседе с «РИА Новости».

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«В последние месяц-полтора ведутся активные баталии по поводу влияния поставляемого на Украину западного вооружения на ход военных действий, что является в большей степени компонентом скорее информационной войны. Парадоксально, но факт: за полгода специальной военной операции ВС РФ на Украине наблюдается дефицит публикаций действующего военного профессионала на эту тему, причем не только со стороны России или Украины, но и по всему остальному миру», — указал он.

В качестве примера Кузнецов напомнил о том, что самоходная гаубица (САУ) Pzh2000, поставляемая Германией для нужд ВСУ, способна производить только около 100 выстрелов в сутки. По словам эксперта, Pzh2000 в сутки делает 20 залпов по 5 снарядов с последующим часовым охлаждением ствола орудия. При более интенсивной стрельбе происходит быстрая поломка орудия. Не смотря на это, западные СМИ представляют германское оружие как «вундерваффе» (чудо-оружие), пояснил он.

«Понятно, что участие в информационной войне порой требует самых радикальных заявлений, однако это не означает того, что они соответствуют не только действительности, но и здравому смыслу», — отметил Кузнецов.

Эксперт добавил, что у ВС РФ также есть способы борьбы с западным оружием.

«Во-первых, как это признают даже западные официальные лица, до линии фронта доходит не более трети поставляемого вооружения и снаряжения — все остальное уничтожается российской армией или разворовывается киевским режимом по пути следования; во-вторых, о чем предпочитают не говорить публично, закон США о ленд-лизе для Украины начнет действовать только 1 октября, а до этого поставки на ее территорию будут осуществляться в экстраординарном порядке», — подчеркнул он.

В-третьих, добавил Кузнецов, в мире растет усталость от темы Украины, и вопрос о поддержке киевского режима все более уходит с повестки дня мировой политики.

«В совокупности это означает, что западная поддержка официального Киева становится на плановые бюджетные рельсы, что делает ее предсказуемой по номенклатуре и ее финансовой составляющей», — резюмировал специалист.

Ранее, 24 августа, американский президент Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

В новый пакет военной помощи, приуроченный ко Дню независимости, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что с 2014 года США поставили Украине вооружения на общую сумму $15,5 млрд.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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