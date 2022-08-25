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Экс-глава МИД Австрии пошутила о будущем визите делегации ЕС к Путину

Экс-глава МИД Австрии проиллюстрировала «визит» делегации ЕС к Путину картиной Серова
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Фото: Global Look Press/imago-images/ Florian Schroetter
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль проиллюстрировала возможные переговоры президента России Владимира Путина с делегацией ЕС картиной советского художника Владимира Серова «Ходоки у Ленина».

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Она выложила 25 августа в Twitter измененную картину, на которой главу советского государства заменил Путин.

«И однажды время для дипломатии, для настоящего разговора, настанет. Февраль, 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС», — подписала свой пост Кнайсль.

24 августа британский премьер Борис Джонсон выступил против ведения переговоров между Россией и Украиной. Он предостерег другие страны от попытки нормализации отношений с РФ.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия рассчитывает на решение конфликта на Украине путем переговоров.

Однако в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории. О нежелании возвращаться к дипломатическому урегулированию заявлял 13 августа и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, на данный момент у Киева нет поводов для возобновления мирных переговоров.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

До этого, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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