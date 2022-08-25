В Подмосковье оптимизировали движение на 80 участках с заторами

С начала весны 2022 года в Подмосковье оптимизировали дорожное движение более чем в 20 округах, устранив 80 заторов. Об этом сообщил минтранс Московской области.

«Мы продолжаем ликвидировать транспортные заторы на областных дорогах — уже устранили 80 «глупых» пробок с помощью локальных решений, не требующих капитальных затрат. В настоящее время работы по оптимизации движения проводятся на 10 участках. Эффективность проведенных мероприятий мы оцениваем с помощью камер фотовидеофиксации, а также мониторинга дорожно-транспортной ситуации РНИС, установленной в рейсовых автобусах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для ликвидации пробок власти региона используют перенастройку работы светофоров, проводят демонтаж или замену «лежачих полицейских», приводят в порядок парковочное пространство, а также делают переразметку проблемных перекрестков.

Так был ликвидирован большой транспортный затор на Егорьевском шоссе в Раменском за счет корректировки режима работы светофора — время проезда по прямому ходу шоссе увеличилось. Также удлинили время зеленого сигнала светофора на 15 секунд в сторону Москвы на перекрестке улиц Советской и Станционной в Нахабине. Аналогично поступили на Московском шоссе в Сергиевом Посаде.

Все работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

17 августа минтранс Московской области сообщил, что выполнил свыше 75% годового плана по ремонту дорог в регионе. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия более чем на 900 дорогах протяженностью 1 тыс. км.