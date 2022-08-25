Реклама
Прямой эфир
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Экономика
Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
Мир
Ле Пен уличила Макрона во лжи об экономическом кризисе в стране
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Экономика
Контролирующая магазины IKEA компания выразила надежду на возвращение в РФ
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м

В Подмосковье оптимизировали движение на 80 участках с заторами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала весны 2022 года в Подмосковье оптимизировали дорожное движение более чем в 20 округах, устранив 80 заторов. Об этом сообщил минтранс Московской области.

Дым да копоть: как обезопасить себя и автомобиль от смога
Чем грозят машине и водителю лесные пожары

«Мы продолжаем ликвидировать транспортные заторы на областных дорогах — уже устранили 80 «глупых» пробок с помощью локальных решений, не требующих капитальных затрат. В настоящее время работы по оптимизации движения проводятся на 10 участках. Эффективность проведенных мероприятий мы оцениваем с помощью камер фотовидеофиксации, а также мониторинга дорожно-транспортной ситуации РНИС, установленной в рейсовых автобусах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для ликвидации пробок власти региона используют перенастройку работы светофоров, проводят демонтаж или замену «лежачих полицейских», приводят в порядок парковочное пространство, а также делают переразметку проблемных перекрестков.

Так был ликвидирован большой транспортный затор на Егорьевском шоссе в Раменском за счет корректировки режима работы светофора — время проезда по прямому ходу шоссе увеличилось. Также удлинили время зеленого сигнала светофора на 15 секунд в сторону Москвы на перекрестке улиц Советской и Станционной в Нахабине. Аналогично поступили на Московском шоссе в Сергиевом Посаде.

Все работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

17 августа минтранс Московской области сообщил, что выполнил свыше 75% годового плана по ремонту дорог в регионе. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия более чем на 900 дорогах протяженностью 1 тыс. км.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022