Свыше 53 км трубопроводов заменили в Ижевске перед отопительным сезоном

В Ижевске специалисты заменили 53,5 км трубопроводов в рамках подготовки города к отопительному сезону. Это 89% всех сетей, требовавших ремонта в 2022 году.

Общая стоимость замены коммуникаций к зиме составляет 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на директора Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрия Разумова. Самым крупным по объему ремонта объектом стала зона улиц 50 лет Пионерии, Береговой и Кирова. За последний год там выявили свыше 50 дефектов теплосетей. Работы ведутся по концессионному соглашению и подходят к завершению. После окончания ремонта надежность теплоснабжения и подачи горячей воды увеличится для двух детских садов, лицея, двух медицинских учреждений и 28 жилых домов.

На улице Зенитной специалисты обновили свыше 1,6 км теплотрасс и благоустроили поврежденный участок. В ближайшее время работы пройдут еще на одном участке.

Также энергетики должны модернизировать и полностью автоматизировать 12 тепловых пунктов и пять котельных.