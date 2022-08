Американские диетологи назвали вредные для фигуры продукты

Продукты, которые содержат рафинированные углеводы, особенно вредны для здоровья. Американские диетологи рассказали, какой еды нужно избегать, чтобы не навредить фигуре.

По словам специалиста Лизы Янг, к таким продуктам относятся, в частности, бублики.

«Белые бублики примерно равны съедению 4-5 ломтиков хлеба. Большинство людей не осознают этого», — рассказала она Eat This, Not That!

При этом Янг уточнила, что такую выпечку редко едят без добавления начинок, а они, в свою очередь, добавляют еще калорий.

Вторым вредным продуктом, по мнению специалистов, являются хлопья.

«Люди нередко ассоциируют хлопья со здоровой пищей, но сладкие хлопья часто содержат столько же или даже больше сахара, чем печенье», — уточнила Янг.

Кроме того, диетолог Моргин Клэр подчеркнула, что такой завтрак может привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Также белый хлеб относится к вредной еде. По словам специалистов, он подвергается интенсивной обработке, поэтому лишен почти всех питательных веществ. Он потенциально может способствовать увеличению веса.

К этому списку добавлены макароны из рафинированной пшеничной муки. В них нет клетчатки, поэтому при их употреблении нет чувства сытости, добавила Янг. Поэтому, чтобы не испортить фигуру, стоит выбирать макароны из твердых сортов пшеницы.

Клэр особенно выделила газировку и сладкие напитки. Диетолог заметила, что они практически не содержат питательных веществ, кроме высокой дозы сахара.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург 19 августа рассказал, что для того, чтобы победить тягу к сладкому, не стоит есть его вместо другой еды. Необходимо выбирать более полезные варианты, например, добавлять в рацион сухофрукты или ягоды. По его мнению, в борьбе с тягой к сладкому важен психологический фактор: следует осознавать, что эта проблема решаема, и преодоление тяги не предполагает полного отказа от сладкого.