Кулеба заявил об угрозе Европе из-за российских туристов

Российские туристы несут своим поведением опасность Европе. Об этом 25 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Есть очень практическая сторона этих дебатов с точки зрения безопасности. Россияне создают повышенный риск преступлений на почве ненависти и конфликтов особенно сейчас, когда агрессивная пропаганда ежедневно промывает им мозги. Они уже известны своим печально известным поведением на мировых курортах и ​​в туристических местах, но теперь эти риски еще выше. Отказ от них повысит безопасность и снизит уровень преступности», — написал он в статье для Politico.

В связи с этим, по мнению Кулебы, Европейский союз (ЕС) должен прекратить выдачу российским гражданам шенгенских виз и закрыть для них въезд на свою территорию.

Ранее в этот день премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических виз россиянам подрывает режим санкций ЕС. Она добавила, что меры, принимаемые отдельными европейскими государствами, менее эффективны, чем общеевропейский запрет.

Днем ранее Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии, сообщает телеканал «Звезда». Она отметила, что только 10% россиян путешествуют за границу, и они в большинстве своем из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в случае, если им запретят въезд в Европу, они испытают это «на собственной шкуре» и таким образом смогут повлиять каким-то образом на решения Кремля, считает она.

В тот же день министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что гражданам России, желающим пересечь границу Балтии, нужно будет высказать свое отношение к спецоперации на Украине и в Донбассе и ответить на вопрос о статусе Крыма. Он добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже если у человека шенгенская виза.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Ранее в этот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

В тот же день депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, заявил, что идея введения запрета за на въезд россиян в Евросоюз (ЕС) является худшей идеей против России. По его мнению, сейчас можно наблюдать, как страны Балтии и Польша пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций».

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

При этом в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Власти Швеции 21 августа выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.