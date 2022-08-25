Эксперт объяснил причины роста рынка акций в России

В августе российский рынок акций вырос за счет нескольких факторов. Причины роста объяснил в комментарии «Известиям» 25 августа портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Первой из них стала произошедшая отсрочка появления инвесторов-нерезидентов из дружественных стран.

«Они должны были приступить к торгам с 8 августа, новая дата пока не определена. Это сократило риски появления избыточного предложения бумаг», — объяснил Скрябин.

Второй фактор роста заключается в начале дивидендного периода за первое полугодие текущего года, когда ряд компаний, в числе которых «Татнефть» и «ФосАгро», дали рекомендации по выплатам, что повысило и привлекательность самих эмитентов и других участников рынка.

«Еще один позитивный драйвер, сработавший в пользу роста рынка в августе, — это повышение цен на энергоносители. Газ, уголь и нефть дорожали в связи с рисками поставок в ЕС и комментариями ОПЕК+. Также в отдельных же случаях поддержку покупателям оказывали сильные финансовые показатели бизнеса — как в случае с OZON и «Магнитом», а также данные по продажам («Алроса»)», — прокомментировал управляющий.

Ранее, 10 августа, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист отметил, что при тенденции на снижение ключевой ставки Банка России доходность 9% по длинным облигациям федерального займа (ОФЗ) выглядит слишком высокой, так что логично ждать снижения доходностей и роста цен облигаций. По его словам, рынок облигаций, прежде всего ОФЗ, сильно вырос за последние несколько месяцев, хотя в последние недели его рост стал замедляться. Согласно исследованию Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), в банках 40% продаж акций и облигаций совершаются под видом вкладов.

14 июля управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский также объяснил основную причину увеличения числа финансовых пирамид в РФ, которой стало отключение России от западных фондовых бирж. По словам Рожанковского, часть россиян, которая привыкла инвестировать свои финансы в западные акции, не готова переходить на акции российских компаний.