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Москвичам пообещали прохладную и ветреную погоду 1 сентября

Синоптик Тишковец сообщил, что в Москве 1 сентября ожидаются дождь и ветер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Москвичей 1 сентября ждет дождь и промозглый северный ветер, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, 30 августа в столицу придет холодный атмосферный фронт с дождевыми облаками, ливнями, грозами и сильным ветром, что опустит температуру воздуха до 24–29 градусов. 31 августа, отметил Тишковец, термометры покажут 18–23 градуса тепла.

«Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше плюс 7–12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего плюс 10–15», — сказал он «РИА Новости» в четверг, 25 августа.

Синоптик резюмировал, что лето сменится осенью всего за одни сутки.

25 августа в Москве был побит температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса.

По данным синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.

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