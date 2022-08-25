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Прокурор Бахмутского района уволился и покинул Украину

Прокурор Бахмутского района Овчаренко уволился и покинул территорию Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yurii Rylchuk
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Прокурор Бахмутского района Александр Овчаренко уволился и выехал с территории, контролируемой Киевом. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.

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Экс-прокурор объяснил свое решение желанием спасти семью. Кроме того, он опасался призыва.

«Выехал из-за непрекращающихся обстрелов города. Хотел спасти жену и сына. Уехал потому, что больше не хочу работать в прокуратуре там. Я опасался выезжать на территорию Украины и сына вывозить в связи с тем, что меня и сына могли отправить на фронт… Я, перед тем как уехать, написал заявление, попросил руководителя подписать его и уволить меня. О планах уехать в Россию никому не говорил, так как боялся, что не получится», — рассказал Овчаренко в беседе с «РИА Новости».

Он также сообщил, что обстановка в Бахмуте, который он покинул, весьма напряженная.

«В Бахмуте страшно. Больше всего боишься ночью: ложишься спать и не знаешь, прилетит тебе или нет. Проснешься утром или нет. Поэтому и уехал, нервы уже не выдерживали», — поделился он.

Овчаренко добавил, что он и его родные беспрепятственно преодолели все блокпосты и КПП.

Бывший прокурор собирается жить с семьей в России, где у него родственники. Впоследствии он хотел бы вернуться к своей работе.

Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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