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Жители Мелитополя в Запорожье остались без электричества

Член Запорожской ВГА Рогов: весь Мелитополь остался без электричества
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Жители Мелитополя в Запорожской области остались без электричества. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов

«Весь Мелитополь без электричества», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Причины произошедшего пока не названы.

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В этот же день стало известно, что без света остались еще несколько городов. По данным корреспондента телеканала «Известия», в настоящее время обесточены Энергодар и Херсон. Связь также работает с перебоями.

Ранее, 24 августа, администрация Мелитополя сообщила, что украинские диверсанты попытались подорвать линию электропередачи в пригороде. Была повреждена одна из электроопор, однако подача электроэнергии нарушена не была.

Еще одну диверсию удалось предотвратить 19 августа. Тогда украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя. На одной из опор полицейские-кинологи нашли взрывчатку с таймером. Взрывное устройство было обезврежено.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождены более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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