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Политолог оценил версию Кивы о преемниках Зеленского

Политолог Зудин: версия экс-депутата рады Кивы опирается на реальность
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин 25 августа прокомментировал «Известиям» слова экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, который сообщил, что Запад определился с преемниками президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Кивы, контролировать западные территории Украины будут главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

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«Версия опирается на некую реальность — ослабление Зеленского, его морально-политический износ. Это первое. И второе — это постепенное сокращение территории украинского государства. <…> С опорой на эти две реальные тенденции возникают сценарии возможного развития событий», — сказал Зудин.

При этом он отметил, что в версии Кивы «слишком много кандидатов».

«Все вместе они вряд ли уживутся. Зеленский с Залужным сложно уживаются и с Порошенко до этого тоже сложно уживались. А все четыре сложно будут сосуществовать в сценарии управления западной Украиной. Кто-то один [будет], очевидно», — сказал политолог.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны коллективного Запада, несмотря на всю их финансовую и военную помощь, не смогут предотвратить скорое фиаско киевского режима. Они смогут только растянуть во времени его агонию, заявил постпред РФ.

9 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Зеленский вряд ли останется на своей позиции, потому что предательство собственной страны дорого стоит. По словам депутата, предъявлять претензии к Западу, требовать поставок вооружения действующий глава государства может только на страницах газет, в реальности же он не ступит и шагу без команды из-за океана.

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