«Газпром» заявил, что турбины КС «Портовая» сейчас не в Канаде

В Канаде не проходит ремонт ни одна из турбин Siemens для газопровода «Северный поток». Об этом 25 августа заявил «Газпром».

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — указано в Telegram-канале российской компании.

Накануне телеканал CBC сообщил, что министр иностранных дел страны Канады Мелани Жоли выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока», несмотря на то что одну турбину, которая уже была возвращена Германии, компания-эксплуатант принимать отказалась, сославшись на технические проблемы.

В тот же день телеканал рассказал, что в Канаде техобслуживание якобы проходят шесть турбин для «Северного потока» и в июле Оттава выдала разрешение на их отправку в ФРГ для дальнейшей передачи РФ.

Одна турбину передали и на данный момент она находится в Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем комментарии телеканалу отметил, что продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных турбин.

На данный момент работу магистрали обеспечивает лишь один двигатель Siemens вместо пяти плюс одного запасного и еще двух для «горячего резерва».

С середины июня «Северный поток» работает с ограничениями, а с конца июля — только на 20%. Москва не раз отмечала, что это связано с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.