В «Факеле» объяснили запрет проноса атрибутики «Спартака» регламентом РПЛ

Воронежский «Факел» запретил болельщикам проходить на стадион на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» с символикой красно-белых. Как сообщили 25 августа в пресс-службе клуба, это объясняется тем, что средства поддержки команды гостей допустимы только в гостевом секторе.

«Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на северную трибуну. Продавать билеты на другие трибуны мы не можем: они выкуплены по абонементной программе. В матче со «Спартаком» гостевого сектора, как я уже сказал, не будет», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».

При этом в «Факеле» поспешили объяснить, что если кто-то и пронесет шарф гостевого клуба на трибуны стадиона на матче с московским клубом, то этого болельщика никто выгонять не будет.

Матч «Факел» — «Спартак» запланирован на субботу, 27 августа, 17:30 мск. После шести туров воронежская команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 4 очками. Москвичи с 13 очками находятся на втором месте.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что московский ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице чемпионата России после победного матча с воронежским «Факелом». Таким образом, «Спартак» и ЦСКА делили первое место.

20 августа «Динамо» обыграл «Спартак» в матче шестого тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0. Победа позволила бело-голубым набрать 12 очков за шесть матчей и выйти на второе место в турнирной таблице.