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Москвичам спрогнозировали уход лета

Метеоролог Позднякова: 30 августа станет последним жарким днем в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в четверг, 25 августа, рассказала «Известиям», когда в Москве закончится жаркая погода.

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По словам специалиста, до 30 августа в столичном регионе еще сохранится жаркая погода, но сухих дней уже будет меньше, потому что 29–31 августа местами будут собираться кратковременные дожди.

«За счет того что будет больше облаков, пройдут дожди, температура воздуха понизится: в ночные часы она будет порядка 12–17 градусов, а не 15–20 градусов, как завтра, а дневная температура — 23–28 градусов. В Москве это будет где-то 25–26 градусов, то есть 30 августа, скорее всего, будет последним жарким для Москвы днем», — уточнила Позднякова.

Ветер в этот день будет меняться на западный, поэтому и в дальнейшем температура воздуха продолжит понижаться, заключила она.

25 августа в Москве был побит температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса. По данным синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.

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