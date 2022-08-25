Женщина пострадала при взрыве газа в доме в Свердловской области

Газовоздушная смесь взорвалась в трехэтажном жилом доме в Сухом Логу (Свердловская область). Хозяйка квартиры госпитализирована.

Инцидент произошел утром 25 августа на улице Фрунзе. По данным МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже. Кроме того, зарегистрированы возгорания в квартирах на первом и третьем этажах дома, пишет ИА «Ура.ру».

Хозяйку квартиры, где произошел взрыв, доставили в больницу с ожогами. Пожарные ликвидировали горение, жильцов дома эвакуировать не пришлось.

На прошлой неделе взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в Оренбурге из-за неисправности самогонного аппарата. В помещении находились семилетний ребенок и 38-летний мужчина, оба были госпитализированы с ожогами. Мальчик скончался в больнице.