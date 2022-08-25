В Госдуме заявили о желании Киева использовать папу римского для борьбы с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, решив, что глава католической церкви может стать инструментом для борьбы с Россией. Об этом 25 августа «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал статью специалиста по Ватикану, журналиста издания IL Fatto Quotidiano Марко Полити о том, что давление Зеленского, который пытается указывать, что делать папе римскому Франциску в вопросе поддержки Киева, вызывает недовольство понтифика.

«Киевский режим окончательно потерял границы здравого смысла, решив втянуть в политические игры, развязанные коллективным Западом, религиозных лидеров. Оказывать давление на понтифика и навязывать антироссийский курс папе римскому — это вне рамок адекватного политического поведения, которым, впрочем, Зеленский и его клика никогда не отличались», — сказал Белик.

Статья Полити вышла 23 августа. Журналист написал, что после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском президент Украины сообщил в Twitter, что Киеву нужна помощь религиозных лидеров в распространении негативной информации о России. Полити отметил, что этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать.

Журналист также указал, что Зеленский продолжает давить на Франциска, добиваясь его скорейшего визита в Киев, однако папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.

6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит папы римского в Россию должен прорабатываться, должна быть подготовка.

В мае понтифик заявил, что действия НАТО у российских границ могли спровоцировать Москву к проведению специальной военной операции по защите Донбасса. При этом понтифик затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине. В то же время он выступил за отказ от гонки вооружений.