Бойцы Уэлч и Гассиев отработали удары перед выходом на ринг

Российский боец Мурат Гассиев и его соперник из США Карлуз Уэлч отработали удары перед предстоящим поединком, который 26 августа состоится в Сербии.

Тренировки состоялись после пресс-конференции в Белграде, на которой соперники встретились лицом к лицу.

Боксеры отработали ударную технику, показали некоторые приемы, которые планируют задействовать в предстоящем поединке.

Уэлч отметил, что с уважением относится к сопернику и рад выступать в Сербии. В поединке ему хотелось бы продемонстрировать все то, что он долгое время нарабатывал на тренировках.

В свою очередь Гассиев признался, что этот бой является для него важным, так как спортсмен пропустил год из-за травмы.

23 августа менеджер российского боксера Алексей Авсецин назвал Уэлча достойным соперником для тяжеловеса Гассиева. По его словам, спортсмен активно готовится к этому бою после большого перерыва из-за травмы и уже успешно провел спарринг-подготовку с тремя разными спортсменами.

Ранее, 21 августа, боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал «Известиям», что Гассиев обладает большим мастерством и потенциалом, которые ему предстоит показать в поединке против Уэлча. Как отметил Балаев, в своем тяжелом весе российский боксер способен сотрясать людей.

Гассиев и Уэлч встретятся на ринге 26 августа в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан», посвященного празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии. Зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Белграда.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, а также действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. Из 30 поединков он одержал 28 побед. Последний бой Гассиева состоялся в июле 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил немца Михаэля Валлиша.

Американский боксер Карлоус Уэлч является бывшим чемпионом мира IBA в супертяжелом весе. Он провел 24 боя, из которых 21 закончился победой. В двух поединках 42-летний спортсмен потерпел поражение, а один завершил вничью.

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