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В подмосковных лесах за сутки ликвидировали 16 возгораний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В лесах Московской области за последние сутки ликвидировали 16 возгораний. Об этом в четверг, 25 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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По словам зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, 24 августа на землях лесного фонда региона зафиксировали 16 возгораний общей площадью 10,14 га.

«Самыми сложными возгораниями стали три пожара из четырех, ликвидированных в Ногинском лесничестве. Возгорания произошли недалеко друг от друга, площади их ликвидации составили 0,6 га, 1,5 га и 4,5 га. Два последних — вблизи населенного пункта Бисерово», — цитирует Филимонова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что ночные температуры остаются высокими, потому почва не успевает остывать. С утра 25 августа специалисты осуществляют проливку тлеющей древесины и подстилки.

В регионе до 28 августа действует ограничение на пребывание граждан в лесах из-за высокой пожароопасности. В связи с этим сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» перешли на усиленную форму несения службы.

Накануне сообщалось, что в подмосковной Балашихе горит порядка 5 кв. км леса. По данным ресурса по мониторингу МЧС, огонь зафиксирован рядом с Кучинским лесопарком в районе микрорайона Купавна.

На территории Московской области введен IV класс пожарной опасности. В Ступинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах за счет близкого расположения к Рязанской области класс опасности повышен, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее 25 августа глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области, смог от пожаров в которых достиг Москвы 17 августа. В настоящее время эта информация проверяется, со всеми собранными данными будут разбираться следственные органы. Министерство также надеется, что население поделится информацией, кто мог этим заниматься, сообщает телеканал «360».

Также глава МЧС исключил опасность для населенных пунктов в зоне пожаров под Рязанью. Он пояснил, что в зоне рисков лесных пожаров находятся четыре населенных пункта, если «голова пожара будет двигаться на север».

24 августа Куренков сказал, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. По его словам, в Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России.

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