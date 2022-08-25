Кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей во II квартале этого года

Общий размер ущерба, нанесенного кибермошенниками во II квартале этого года, сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. У россиян было похищено 2,8 млрд рублей, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Центробанка, опубликованного на сайте 25 августа.

«Количество случаев хищения денежных средств в II квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, до 211,2 тыс.», — уточнил регулятор.

Центробанк отметил снижение активности кибермошенников с конца февраля по апрель включительно, с мая снова наблюдалось увеличение числа звонков и рассылок от злоумышленников.

В апреле–июне в Центробанке инициировали блокировку 117,6 тыс. мошеннических телефонных номеров — в 10 раз больше аналогичного показателя прошлого года, добавила «Газета.Ru». Также в адрес регистраторов доменных имен направлены запросы на организацию проверки и блокировку 703 сайтов, через которые проводились мошеннические схемы.

Врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов на круглом столе в МИЦ «Известия» 11 июля сообщил о прорабатывающемся вопросе о введении уголовной ответственности в отношении злоумышленников, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты. Так, дропперам, которые помогают мошенникам переводить деньги, может грозить от четырех до семи лет, прогнозируют юристы.

16 апреля зампред правления Сбербанка заявил о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар.