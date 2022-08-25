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В Петербурге за лето вырос спрос на культурный и активных отдых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Летом 2022 года жители и гости Санкт-Петербурга увеличили траты на экскурсии, рестораны, музеи и театры. Об этом 25 августа пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные портала «Авито.Услуги».

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Аналитики подсчитали, что в период с мая по начало июня спрос на экскурсии по городу и близлежащим окрестностям увеличился на 18% в сравнении с показателями годом ранее. Также на 18% вырос и спрос на профессиональных гидов для индивидуальных туров и поездок в мини-группах.

«Этим летом значительно вырос интерес к внутреннему туризму. Многие петербуржцы начали планировать свой отдых еще весной, чтобы успеть выбрать подходящие туры и путевки», — рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Кроме того, в летние месяцы наблюдался спрос на торжества на свежем воздухе. В частности, в июле на 50% увеличился спрос на услуги помощников по проведению выездных мероприятий.

Выросли и показатели внутреннего туризма. Число гостей Северной столицы из других регионов РФ в первом полугодии 2022-го оказалось на 32% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербуржцы увеличили траты на экскурсии, рестораны, музеи и театры».

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