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Пыльные бури ожидаются в Ставропольском крае в течение двух дней

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Синоптики прогнозируют пыльные бури на территории Ставропольского края. Неблагоприятный прогноз будет действовать до конца дня 25 августа, а также 26 и 27 августа.

Температура воздуха в регионе составляет до +35 градусов. Во время жары ветер усилился до 25 м/с. Такие условия способствуют появлению песка в воздухе. В ближайшие два дня жара только усилится, пишет NewsTracker.

На территории Ставрополя в ближайшие дни осадки не ожидаются, температура воздуха достигнет +33 градусов.

В Дагестане из-за пыльной бури песком засыпало овец. Десятки животных буквально вросли в землю в районе Южно-Сухокумска.

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