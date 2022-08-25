Пыльные бури ожидаются в Ставропольском крае в течение двух дней
Синоптики прогнозируют пыльные бури на территории Ставропольского края. Неблагоприятный прогноз будет действовать до конца дня 25 августа, а также 26 и 27 августа.
Температура воздуха в регионе составляет до +35 градусов. Во время жары ветер усилился до 25 м/с. Такие условия способствуют появлению песка в воздухе. В ближайшие два дня жара только усилится, пишет NewsTracker.
На территории Ставрополя в ближайшие дни осадки не ожидаются, температура воздуха достигнет +33 градусов.
В Дагестане из-за пыльной бури песком засыпало овец. Десятки животных буквально вросли в землю в районе Южно-Сухокумска.