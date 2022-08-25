Почти на треть выросла за сутки площадь пожаров в Рязанской области

В Рязанской области площадь пожаров за сутки увеличилась на 29%, до 15,2 га. В данный момент в регионе шесть действующих пожаров. Населенным пунктам угрозы нет.

РИА «7 новостей» пишет, что в двух населенных пунктах области превышена ПДК вредных веществ в воздухе. Речь идет о городе Спас-Клепики и населенном пункте Верея. Однако информация об этом официально не подтверждена.

Стихия повредила восемь пожарных машин. Шлейф от пожаров продолжает накрывать Москву и Московскую область. В зону возможного задымления вошли Ярославская, Ивановская и Владимирская области.

Сегодня, 25 августа, в Рязанскую область прибыли руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, главы Минприроды и МЧС Александр Козлов и Александр Куренков. Они отправились на облет пострадавших от пожаров территорий, уточняет 62INFO.ru.

Глава МЧС заявил, что ведомство располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы. От населения ждут информацию, кто этим мог заниматься.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.