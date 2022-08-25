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Собянин выразил надежду на локализацию пожара в Рязанской области за два дня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области остается сложной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 25 августа, выразив надежду на локализацию огня в течение двух дней.

«Верховые пожары, когда идет мощный ветер, перескакивают через лесозащитные полосы, за счет этого происходит расширение пожара. Надеемся, сейчас концентрация сил и две минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере», — сказал он журналистам, находясь в Рязанской области вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Григоренко, главой МЧС Александром Куренковым.

При этом Собянин уточнил, что площадь огня за один-два дня увеличится, пока не дойдет до конечной полосы выставленного фронта.

«Надеюсь, что в течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем потушен», — добавил он.

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Ранее в этот день Куренков заявил, что МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах региона. По его словам, сейчас эта информация проверяется.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров, минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.

В то же время врио губернатора региона Павел Малков сообщил, что расположенные рядом с границей пожара населенные пункты находятся под защитой.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер. 19 августа в Рязанском районе был введен режим ЧС.

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