Жительница Омска перевела телефонным мошенникам 1,3 млн рублей

В Омске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 60-летней женщины. Потерпевшая лишилась 1,3 млн рублей.

Первые звонки жительнице Ленинского округа начали поступать две недели назад. Незнакомец представился сотрудником банка и заявил, что от имени женщины кто-то якобы пытается оформить кредит. Собеседник предложил женщине «помочь» службе безопасности найти злоумышленника и оформить «встречный» кредит на 100 тыс. рублей. Омичка выполнила инструкции.

После перевода средств мошенники продолжали звонить омичке. Они убедили женщину оформить несколько кредитов под залог квартиры, а также перечислить имевшиеся сбережения, пишет ИА «Омскрегион». Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В начале недели стало известно о крупном мошенничестве в отношении разработчика программного обеспечения в Омске. Мужчина лишился 4,8 млн рублей. Злоумышленники убедили омича, что кто-то пытается оформить кредит от его имени.