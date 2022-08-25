В США беспокоятся из-за огласки фактов, связанных с расследованием преступных действий террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ). Об этом в среду, 24 августа, заявило посольство России после слов пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о трибунале в Мариуполе.

«Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ. Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — написали дипломаты в Telegram-канале дипломатической миссии в Вашингтоне.

Россия неукоснительно соблюдает Женевские конвенции, гарантируя украинским военнопленным надлежащие условия содержания, в отличие от украинской стороны, напомнили в посольстве РФ. Известно, что российские военнослужащие столкнулись и продолжают сталкиваться с крайне жестоким обращением в украинском плену.

Ранее Прайс выразил мнение, что будущие судебные процессы показательны и якобы не являются легитимными. По его словам, Штаты осуждают решение провести трибуналы.

Как цитирует слова российских дипломатов Газета.Ru, «предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из группировки «Азов».

Накануне, 24 августа, в ходе заседания ООН, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло, выражая беспокойство в связи с предстоящим трибуналом над боевиками украинской неонацистской группировки «Азов», ни разу не упомянула о зверствах украинских радикалов.

В мае глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о готовящемся международном трибунале над украинскими националистами, вышедшими с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдавшимися в плен. Разработкой его устава занимается Генпрокуратура ДНР вместе с российскими профильными структурами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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