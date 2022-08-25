Техник упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Ранее в этот день живым был найден пилот потерпевшего крушение вертолета.

«Найден экипаж вертолета из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было. Оба живы, здоровы», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Вертолет Ми-2 упал вблизи хутора Шести на территории Предгорного округа Ставрополья 24 августа. Уточняется, что это был сельскохозяйственный вертолет для обработки полей. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в результате крушения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га. Позже пожар на месте происшествия был потушен. Находившиеся на борту два человека с места крушения скрылись.

Власти Ставропольского края пояснили, что неблагоприятные погодные условия могли стать возможной причиной крушения вертолета.