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Техник упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Техник упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

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Ранее в этот день живым был найден пилот потерпевшего крушение вертолета.

«Найден экипаж вертолета из двух человек (пилот и техник), пассажиров там не было. Оба живы, здоровы», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Вертолет Ми-2 упал вблизи хутора Шести на территории Предгорного округа Ставрополья 24 августа. Уточняется, что это был сельскохозяйственный вертолет для обработки полей. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в результате крушения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га. Позже пожар на месте происшествия был потушен. Находившиеся на борту два человека с места крушения скрылись.

Власти Ставропольского края пояснили, что неблагоприятные погодные условия могли стать возможной причиной крушения вертолета.

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