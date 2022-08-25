Реклама
Прямой эфир
Мир
Ле Пен уличила Макрона во лжи об экономическом кризисе в стране
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Экономика
Контролирующая магазины IKEA компания выразила надежду на возвращение в РФ
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м
Политика
В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд
Мир
СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж

Резкое похолодание до +6 градусов спрогнозировали в Свердловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на севере Свердловской области. В выходные температура опустится до +6 градусов.

До конца суток 25 августа на юге области воздух будет прогреваться до +31 градуса, на севере ожидается +23…+28 градусов. Кратковременные дожди могут сопровождаться грозами. В ночь на 26 августа ожидается +12…+17 градусов. Днем на юге воздух прогреется до +30 градусов, на севере — до +25 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

27 августа осадки в Свердловской области не ожидаются. Ночью на севере региона похолодает до +6 градусов, на остальной территории ожидается +11…+16 градусов. В дневные часы температура не превысит +25 градусов.

Ранее синоптики сообщили о похолодании на территории Приморья. Температура воздуха опустится до +8…+16 градусов в субботу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022