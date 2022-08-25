Резкое похолодание до +6 градусов спрогнозировали в Свердловской области

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на севере Свердловской области. В выходные температура опустится до +6 градусов.

До конца суток 25 августа на юге области воздух будет прогреваться до +31 градуса, на севере ожидается +23…+28 градусов. Кратковременные дожди могут сопровождаться грозами. В ночь на 26 августа ожидается +12…+17 градусов. Днем на юге воздух прогреется до +30 градусов, на севере — до +25 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

27 августа осадки в Свердловской области не ожидаются. Ночью на севере региона похолодает до +6 градусов, на остальной территории ожидается +11…+16 градусов. В дневные часы температура не превысит +25 градусов.

Ранее синоптики сообщили о похолодании на территории Приморья. Температура воздуха опустится до +8…+16 градусов в субботу.