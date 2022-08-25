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Суд оставил в силе арест депутата ГД Белоусова по делу о рекордной взятке

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил просьбу защиты депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет колонии по делу о взятке в размере 3,25 млрд руб, которую считают рекордной для России. Об этом 25 августа адвокат депутата Людмила Айвар сообщила ТАСС.

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«По Белоусову только что рассмотрели апелляционную жалобу на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу в Первом апелляционном суде. В удовлетворении жалобы отказали, постановление оставили в силе», — рассказала защитник.

19 августа депутат Госдумы Вадим Белоусов, который был осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,2 млрд рублей, был объявлен в розыск. В базе розыска МВД РФ отмечается, что Белоусов разыскивается по статье УК РФ.

2 августа Мосгорсуд признал Белоусова виновным по делу о получении взятки за покровительство в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.

3 августа Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора. Адвокаты парламентария заявили, что отсутствие Белоусова в суде связано с его занятостью. По их словам, он не ожидал, что оглашение приговора будет зачитываться в течение двух дней.

В этот день суд приговорил его к колонии строгого режима и назначил штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, Белоусову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных работ сроком на 15 лет. Суд также посчитал необходимым лишить Белоусова награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Белоусова задержали весной 2019 года. Тогда он отверг все обвинения. По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года он и главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве.

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