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Аэропорту Липецка выделят 8 млн рублей

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Росавиация завершила второй этап отбора получателей субсидий, которые предоставляются аэропортам южной и центральной части России. В списке значатся 11 аэропортов, в том числе воздушные гавани Болгорода, Воронежа и Липецка. Все они закрыты с 24 февраля.

В ближайшее время ведомство заключит с ними соглашения о субсидировании, уточняет Lipetskmedia.

Аэропорт Липецка получит 8,1 млн рублей. Об этом говорится в протоколе подведения итогов на предоставление субсидии.

Господдержка будет оказана для того, чтобы сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал. Деньги пойдут в том числе на частичное возмещение операционных расходов в период действия режима временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной частей РФ.

Субсидии предоставлены на основании постановления правительства РФ от 14 апреля за счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства.

GOROD48 напоминает, что в этом году аэропорту Липецка правительство перечисляло 4,4 млн рублей. Аэропорт и ранее пользовался субсидиями. Так, в 2020 году ему выделяли 5,9 млн рублей за простой из-за эпидемии коронавируса.

Ранее до 29 августа был продлен режим ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Закрытыми по-прежнему остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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