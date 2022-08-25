ФСБ: теракты предотвращены на Балтийском флоте и в аэропорту Храброво

Сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Азов», намеревавшийся устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво, задержан в Калининграде. Об этом 25 августа заявили в ФСБ.

Уточняется, что это гражданин России — местный житель 1967 года рождения. На его участке в тайнике были найдены самодельная бомба мощностью порядка 5 кг в тротиловом эквиваленте, агитационная литература, переписка с активными участниками «Азова» и символика запрещенной организации.

Задержанный признался в преступлении. На видео, которым поделилась ФСБ, он рассказывает, что представители «Азова» вышли на него после того, как он написал на бот в Telegram-канале советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко «Правда Геращенко».

«Сказали, что нужно купить компоненты. Я купил для изготовления самодельного взрывного устройства, для того чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района. Это объект Балтийского флота», — пояснил мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».

Ранее, 15 августа, ФСБ сообщила, что в Волгоградской области нейтрализованы пытавшиеся подорвать нефтепровод и оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (Тесаком). Отмечалось, что организация теракта проходила под контролем украинских спецслужб.