Браконьеров с мясом краба весом 221 кг задержали в Мурманской области

В Кольском заливе Баренцева моря пограничники задержали группу рыбаков, незаконно перевозивших краба. У них при себе было 82 брикета с мясом камчатского краба общим весом более 221 кг. Пограничники изъяли наловленное, а также лодку и лодочный двигатель.

Причиненный водным биоресурсам ущерб оценили в сумму, превышающую 6 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено административное дело по статье «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», пишет ИА «Би-порт».

В конце июля на Камчатке были задержаны шесть браконьеров, которые незаконно добыли свыше 800 кг лосося. Ущерб от незаконных действий превысил 2,5 млн рублей.