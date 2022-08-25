«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»

На ремонте в Канаде сейчас не находится ни одна из турбин «Северного потока». Об этом в четверг, 25 августа, сообщает «Газпром».

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее в этот день министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада планирует вернуть пять турбин газопровода «Северный поток», несмотря на поступивший ранее отказ «Газпрома» принять одну из них.

17 августа агентство DPA сообщило, что одна турбина Siemens Energy для «Северного потока» готова к эксплуатации, однако она всё еще находится в Германии. Известно, что агрегат находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

4 августа в «Газпроме» заявили, что решению ситуации с транспортировкой турбины мешают антироссийские санкции.

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые Германия не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину. Оттава пошла навстречу и отправила ее Берлину.

«Газпром» настаивает, что для возвращения турбины компании нужны документальные разъяснения ЕС и Британии, которые исключат санкционные риски относительно ремонта и перевозки подобного оборудования.