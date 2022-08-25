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Купаться запретили на 11 пляжах в Тамбовской области

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В Тамбовской области прошли проверки качества воды в водоемах. На 11 пляжах выявили несоответствие нормам. Четыре таких пляжа — в Тамбове.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», всего было исследовано 214 проб воды по санитарно-химическим показателям, 317 проб по микробиологическим показателям, 197 проб на возбудители инфекционных заболеваний и 309 проб на колифаги. Патогенную микрофлору и колифаги в пробах воды не нашли.

Так, вода не соответствует нормам в следующих местах купания: канал реки Цны, пляж «Парус»; канал реки Цны в районе парка «Дружба»; правый берег вблизи Тезикова моста — пляж «Детский»; пляж «Пригородный», пляж «Спортивный», пляж в селе Тулиновка, пляж в селе Татаново, пляж в селе Бокино, пляж в СНТ «Эльдорадо»; пруд Аэродромный; пруд Новолядинский и пруд в Умете.

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