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Экс-сенатор США назвал планы Зеленского вернуть Крым абсурдными

Экс-сенатор США Блэк: заявления Зеленского о планах вернуть Крым абсурдны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть Крым абсурдны. Такое мнение выразил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

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«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — цитирует его «РИА Новости».

По словам политика, правительство в Киеве очень коррумпированно и разрозненно, а Зеленский — худший лидер в мире, который привел страну к разрушению.

«Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролития», — отметил экс-сенатор.

Ранее, 23 августа, Зеленский заявил, что вернет Крым любыми средствами. Он отметил, что консультироваться с другими странами Киев при этом не будет.

До этого, 20 августа, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором. Таким образом политик прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что США разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. В Вашингтоне назвали полуостров территорией Украины.

В последнее время Киев начал атаковать объекты на полуострове.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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