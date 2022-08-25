Выпуск легковых автомобилей в России сократился на 81%

Выпуск легковых автомобилей российского производства в июле 2022 года снизился на 81%. За семь месяцев текущего года с конвейеров автозаводов сошло 300 тыс. легковых автомобилей, что на 64,2% ниже показателей за аналогичный период 2021 года. Об этом 25 августа сообщило агентство «Автостат».

Согласно данным специалистов, в июле 2022 года было выпущено 19 тыс. автомобилей — на 80,6% меньше, чем в 2021 году. Во многом такой цифры удалось достичь из-за того, что в июле текущего года АвтоВАЗ возобновил производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend и универсала Lada Granta Cross в упрощенных комплектациях.

Свою лепту внесли УАЗ и тульский завод Haval. Остальные автопредприятия по выпуску легковых автомобилей оставались в простое в связи с санкционными ограничениями против России, а также нехваткой комплектующих.

Производство грузовых автомобилей в январе—июле 2022 года составило 80,5 тыс. единиц — на 20,1% ниже показателя за аналогичный период 2021 года. В июле текущего года российские автозаводы выпустили 10,1 тыс. грузовиков. Такой показатель на 35,9% меньше, чем годом ранее. На такую статистику повлияли корпоративные отпуска, которые вводили в июле текущего года автозавод «Урал» и Горьковский автозавод.

23 августа гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что оценивает падение продаж легковых авто в России в 2022 году в 50%, до 770 тыс. шт. Он также отметил, что ожидать восстановления российского авторынка надо не раньше 2024 года.