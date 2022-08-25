Глава МИД Италии прибыл в Киев для встречи с Зеленским
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо утром 25 августа приехал в Киев. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники, в столице Украины у министра запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и украинский коллегой Дмитрием Кулебой.
Отмечается, что Ди Майо также должен побывать в Ирпени.
Во вторник, 23 августа, совершил визит в Киев также президент Польши Анджей Дуда, прибыв туда на поезде. До этого польский глава находился с визитом в Киеве в апреле вместе с эстонским, литовским и латвийским коллегами. Главы государств проводили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждали спецоперацию РФ по защите Донбасса.
Последний визит представителя итальянского правительства в Киев состоялся 16 июня. Тогда Зеленский встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом также после их поездки в город Ирпень в Бучанском районе Киевской области. Тогда политики поддержали предоставление Украины статуса кандидата в Евросоюз.
На следующий день после визита европейских лидеров Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Данная информация была опровергнута Киевом.