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Захарова поиронизировала над проукраинской скульптурой у посольства РФ в Праге

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Фото: Соцсети
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Скульптура в поддержку Украины, которую поставили у посольства России в Праге, вызывает двойственные впечатления. На эту тему 25 августа сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Творение чешских авторов перед нашим посольством в Праге. Премия Дарвина. Монумент «Запад закопал Украину», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

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О появлении скульптурной композиции в виде руки с маникюром в цветах украинского флага, которая то ли уходит под землю, то ли пытается выбраться из-под нее, перед российской дипмиссией в Праге, сообщил в своем Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Если авторы хотели показать, что русские победят украинскую нечисть, то всё правильно поставили!» — отметил он.

12 мая также сообщалось, что в столице Болгарии Софии в Княжеском саду напротив памятника Советской армии установили скульптуру «Крик украинской матери». Памятник воздвигли в осуждение спецоперации России по защите Донбасса. Мероприятие проходило под присмотром правоохранительных органов, при этом противники установки статуи собрались с другой стороны сада. Некоторые пользователи Twitter раскритиковали новую статую. Ее сравнили с инопланетянами и монстрами из компьютерных игр.

В свою очередь, 13 июня в поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса на одной из набережных Донецка появились граффити с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, встречающего российскую военную технику. Ребенка изобразили на фоне российского флага. Мальчик улыбается проезжающей мимо него военной технике и солдатам.

Ранее, 19 мая, стало известно, что граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского облили красной краской в польском городе Краков. Изначально изображение представляло собой трафаретный портрет Зеленского в цветах флага Украины. После того как неизвестные бросили в него емкостью с краской, на портрете появились красные пятна.

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