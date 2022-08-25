Глава МИД Канады Жоли заявила о решении передать ФРГ пять турбин для «Северного потока»

Канадское правительство заявило о готовности вернуть все пять отремонтированных турбин для «Северного потока». Об этом в среду, 24 августа заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает телеканал CBC.

По словам Жоли, Канада планирует вернуть все турбины для «Северного потока», несмотря на отказ эксплуатирующей компании принимать одну из турбин, уже возвращенную Германии по причине технических проблем.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия», — заявила министр.

Решение Канады освободить Siemens Canada от санкций для ускорения процесса возвращения турбин было раскритиковано Украиной. По заявление президента страны Владимира Зеленского, подобный шаг будет расценен Москвой как слабость.

Однако данное мнение не повлияло на решение правительства Канады, которое считает эти меры необходимыми для поставок голубого топлива в Германию.

Страна и дальше будет взаимодействовать с Канадой, чтобы ускорить возврат турбин, заявил канцлер Германии Олаф Шольц CBC. Политик считает, что стороны обладают политическим пониманием необходимости сотрудничества ради недопущения развития ситуации по «русскому сценарию».

Поставки газа в Германию резко снизились из-за проблем при возврате турбин для «Северного потока», сложившихся в результате введения антироссийских санкций.

14–15 июня компания «Газпром» заявила о приостановке работы двух, а затем еще одного агрегатов по перекачке газа. Из-за невозможности вернуть турбины с технического обслуживания из Канады приток топлива в Германию по «Северному потоку» упал до 40% от общей мощности трубопровода. В результате в газовой сфере страны стал нарастать кризис.

В результате переговоров канадского и германского правительств в ФРГ удалось вернуть одну турбину. На данный момент оборудование находится в немецком Мюльхайм-на-Руре и до сих пор не доставлено в Россию.

Компания «Газпром» многократно заявляла, что решение проблемы по доставке турбины для газопровода «Северный поток» усложнено введенными против России санкциями.

«Северный поток» является главным маршрутом газопоставок из России в европейские страны. С конца июля трубопровод работает на 20% от пропускной мощности.

В августе «Газпром» объявил о трехдневной остановке последнего работающего двигателя. В России неоднократно замечали, что ограничение газопоставок связано именно с введением санкций, приведшем к возникновению проблем с ремонтом и техобслуживанием газоперекачивающего оборудования Siemens.

По заявлению посольства России в Германии доставка из Канады турбины для «Северного потока» не отвечает условиям действующего контракта, России необходима уверенность в том, что эту и остальные турбины, нуждающиеся в обслуживании, не коснутся санкции Великобритании, Канады и ЕС.