Парки Омска повторно обработают от клещей и крыс

В парках, скверах и на улицах Омска стартовал второй этап обработки от клещей и крыс. Работы продлятся до 1 октября.

Подрядчиком выступает НП «Профилактика». Рабочим предстоит выполнить дератизацию и акарицидную обработку свыше 100 городских территорий общей площадью 394,6 га. Об этом сообщает ИА «Город55».

Первый этап обработки против клещей прошел весной. Работы повторяют при благоприятных погодных условиях осенью для большей эффективности.

По последним данным, в Омской области от укусов клещей пострадали почти 5,4 тыс. человек, в том числе 1731 ребенок. Прививки против клещевого энцефалита поставили больше 80 тыс. человек. Согласно лабораторным исследованиям, энцефалитом заражены 5% снятых с людей клещей, боррелиозом — 7,9%.