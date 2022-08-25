Мост в центре Петрозаводска отремонтируют за 380 млн рублей

В Петрозаводске отремонтируют мостовой переход на улице Мерецкова. Управтодор Республики Карелия объявил тендер на разработку документации по планировке территории, инженерные изыскания и подготовку проекта. На эти цели из республиканского бюджета выделено 20 млн рублей.

Изыскательные работы продлятся до 2023 года, а сам ремонт запланирован на 2024 год. В казне на это предусмотрено порядка 380 млн рублей.

Новый мост с велосипедной дорожкой будет четырехполосным. Расчетная скорость движения — 70 км/ч. Протяженность ремонтируемого участка — 300 м.

ИА «Карелinform» пишет, что о капитальном ремонте моста власти Петрозаводска говорили давно: конкурсные процедуры объявлялись несколько раз.

Ранее сообщалось о начале ремонта дорог Петрозаводска, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году в городе выполнили объемы, запланированные на 2021 и 2022 годы.