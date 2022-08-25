В ЛНР сообщили о гибели 83 мирных жителей из-за обстрелов с 17 февраля

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 25 августа сообщило о том, что начиная с 17 февраля 83 жителя республики погибли и еще 255 получили ранения разной степени тяжести из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженные формирования Украины) за вышеуказанный период стали 338 мирных жителей, из которых 83 человека погибли и 255 получили ранения», — указано в Telegram-канале СЦКК.

Как уточнили, среди пострадавших числятся четыре погибших и 24 раненых ребенка.

В СЦКК добавили, что за время эскалации ВСУ выпустило по ЛНР свыше 10 тыс. боеприпасов, в том числе 99 выстрелов было произведено из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 36 тактических ракет «Точка-У» и 2 233 из РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч». В результате обстрелов украинских военных было разрушено и повреждено 2498 домов и 204 объекта гражданской инфраструктуры в 57 населенных пунктах ЛНР.

Ранее, 24 августа, представительство ЛНР в СЦКК сообщило о том, что в городе Горское из-за обстрела со стороны украинских военных разрушены жилые дома, здание МЧС и Дом культуры. Кроме того, повреждены 28 жилых домов, электроподстанция «Горская» и аптека.

Ранее 24 августа представительство ЛНР в СЦКК рассказало о ракетном ударе со стороны ВФУ по городу Ровеньки. По предварительной информации, погибли два человека. Разрушены административное здание, производственные помещения АТП-10956, повреждены пять пассажирских автобусов, шесть грузовых автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой Народной Республики и ЛНР обратились за помощью к РФ.

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