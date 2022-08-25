Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд
Мир
СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России
Мир
Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов
Мир
Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине
Экономика
В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд

В ЛНР сообщили о гибели 83 мирных жителей из-за обстрелов с 17 февраля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 25 августа сообщило о том, что начиная с 17 февраля 83 жителя республики погибли и еще 255 получили ранения разной степени тяжести из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Денежный приток: помогающим ДНР и ЛНР компаниям хотят отменить НДС
Как можно нивелировать риски злоупотребления льготами со стороны бизнеса

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженные формирования Украины) за вышеуказанный период стали 338 мирных жителей, из которых 83 человека погибли и 255 получили ранения», — указано в Telegram-канале СЦКК.

Как уточнили, среди пострадавших числятся четыре погибших и 24 раненых ребенка.

В СЦКК добавили, что за время эскалации ВСУ выпустило по ЛНР свыше 10 тыс. боеприпасов, в том числе 99 выстрелов было произведено из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 36 тактических ракет «Точка-У» и 2 233 из РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч». В результате обстрелов украинских военных было разрушено и повреждено 2498 домов и 204 объекта гражданской инфраструктуры в 57 населенных пунктах ЛНР.

Ранее, 24 августа, представительство ЛНР в СЦКК сообщило о том, что в городе Горское из-за обстрела со стороны украинских военных разрушены жилые дома, здание МЧС и Дом культуры. Кроме того, повреждены 28 жилых домов, электроподстанция «Горская» и аптека.

Ранее 24 августа представительство ЛНР в СЦКК рассказало о ракетном ударе со стороны ВФУ по городу Ровеньки. По предварительной информации, погибли два человека. Разрушены административное здание, производственные помещения АТП-10956, повреждены пять пассажирских автобусов, шесть грузовых автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой Народной Республики и ЛНР обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022