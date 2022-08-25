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Количество погибших на воде в Томской области уменьшилось в 2022 году

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В Томской области в 2022 году погибло на воде шесть детей и 24 взрослых. Это меньше, чем в 2021 году, когда утонули в общей сложности 35 человек.

Как пишет «РИА Томск, 9 августа сообщалось о 23 погибших на местных водоемах. В региональном ГУ МЧС основными причинами инцидентов называли пьянство и купание в неположенных местах, а также нарушение правил безопасности при использовании маломерных судов.

С начала года на водоемах зафиксировали 33 происшествия. Удалось спасти 10 человек, пять из них — дети. За аналогичный период прошлого года на воде произошло 40 инцидентов.

Ранее сообщалось, что в Томском районе погиб 17-летний подросток. Он пытался переплыть озеро Боярское. Двое подростков купались в озере, планируя перебраться на другой берег. Доплыв до середины водоема, один из них утонул.

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