Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд
Мир
СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России
Мир
Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов
Мир
Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине
Экономика
В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд

ФСБ опубликовала видео задержания сторонника «Азова» в Калининграде

0
Фото: ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ 25 августа поделилась кадрами задержания сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Азов» в Калининграде.

Ранее в этот день спецслужба сообщила, что гражданин РФ 1967 года рождения планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта Храброво. По информации ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

Отмечалось, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.

Задержанный дал признательные показания, возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконное изготовление оружия».

До этого, 15 августа, ФСБ сообщила, что в Волгоградской области нейтрализованы пытавшиеся подорвать нефтепровод и оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (Тесаком). Отмечалось, что организация теракта проходила под контролем украинских спецслужб.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022