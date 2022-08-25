ФСБ опубликовала видео задержания сторонника «Азова» в Калининграде

ФСБ 25 августа поделилась кадрами задержания сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Азов» в Калининграде.

Ранее в этот день спецслужба сообщила, что гражданин РФ 1967 года рождения планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта Храброво. По информации ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать.

Отмечалось, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.

Задержанный дал признательные показания, возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконное изготовление оружия».

До этого, 15 августа, ФСБ сообщила, что в Волгоградской области нейтрализованы пытавшиеся подорвать нефтепровод и оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (Тесаком). Отмечалось, что организация теракта проходила под контролем украинских спецслужб.