Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина

«Известиям» 25 августа стали известны подробности драки, в которой пострадал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин.

Как сообщил сам пострадавший правоохранителям, на него напал малознакомый мужчина, который пробрался в его дом в деревне Донская Семеновского района Нижегородской области.

По данным некоторых источников, представитель СПЧ выпивал спиртные напитки вместе со своим соседом и его другом. В этот момент между Каляпиным и приятелем соседа произошел конфликт, который перерос в обоюдную драку.

Ранее в четверг в пресс-службе СПЧ сообщили, что на члена Совета при президенте РФ Каляпина совершено нападение в Нижегородской области. Неизвестный пытался порезать ему лицо и задушить, однако пострадавший сумел вызвать полицию, и преступника задержали. Сейчас Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.