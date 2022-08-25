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USAID заподозрили в намерении направить Косово $12 млн на военные цели под видом благотворительности

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Фото: РИА Новости/Марко Кужавич
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Власти США показывают миру, что не оставили вопрос непризнанных Косово и Метохии и даже готовы накачивать край деньгами, считает ведущий научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова. Так она в беседе с «Известиями» прокомментировала проект USAID по развитию частного экономического сектора в Косове.

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Проект, в рамках которого на регион планируется потратить $12 млн, «это просто маска, чтобы эти деньги перевести и использовать все-таки на военные цели», предположила специалист.

«Странно развивать частный сектор, учитывая, что в Косово и Метохии только он и присутствует. И сами албанцы не бедные — они до сих пор с каждого албанца в мире собирают определенный процент на развитие революционного движения в Косово и Метохии, а также на других близлежащих территориях», — отметила Елена Гуськова.

Она подчеркнула, что «Независимое Косово» — это изначально проект США, в который они давно вкладывают деньги. «Была построена огромная база НАТО на территории Косово и Метохии, — напомнила собеседница «Известий». — Затем были попытки выделять деньги на развитие экономики, армии, покупку оружия и другие цели».

В среду, 24 августа, RT сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить до $12 млн на «укрепление потенциала» частного сектора экономики непризнанного Косово. Для этих целей планируется привлекать инвесторов, в том числе за счет «улучшенных политических реформ и стимулирующих мер». Для реализации проекта агентство ищет подрядчика на пятилетний срок.

В конце июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации в ходе раунда диалога в Брюсселе, прошедшего 18 августа.

3 августа сообщалось, что Агентство США по международному развитию запускает в Северной Македонии программу по работе с молодежью. Таким образом Вашингтон хочет превратить страну в «форпост влияния» в балканском регионе, полагает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

U.S. Agency for International Development — структура Госдепартамента, которая де-юре отвечает за оказание невоенной помощи другим странам. На территории России структура официально работала с 1992 по 2012 год. Десять лет назад Москва уличила USAID в политических манипуляциях на Кавказе и уведомила организацию о необходимости свернуть деятельность в РФ. Агентство продолжает работать на постсоветском пространстве, в первую очередь на Украине, а также в Грузии, Молдавии и других странах.

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