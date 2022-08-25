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Захарова указала на игнорирование Западом данных расследования убийства Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Страны Запада игнорируют предоставленные Россией данные расследования убийства журналистки Дарьи Дугиной и искажают реальность. Об этом заявила 25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это при том, что наши правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной базы в кратчайшие сроки, фактологической базы, основанной на видео, фотографиях, документальных материалах, подтверждающих тезисы в социальных сетях», — отметила дипломат в эфире программы «Соловьев Live».

Захарова указала, что убийство Дугиной связано с ее гражданской позицией. Как пояснила представитель МИДа, журналист занималась той сферой деятельности, которая «так тщательно охраняется именно западным либеральным сообществом».

«Запад тогда тем более должен встать на дыбы, однако этого не происходит. Запад молчит и, более того, искажает реальность», — заявила дипломат.

Накануне папа римский Франциск на коллективной аудиенции выразил соболезнования по поводу гибели журналиста и политолога Дарьи Дугиной, назвав ее невинной жертвой. Понтифик подчеркнул, что обращает сегодня свои мысли к России и Украине.

Тогда же сообщалось, что предполагаемая убийца дочери философа Александра Дугина представлялась Юлией и показывала казахстанский паспорт. По информации «Известий», она арендовала гараж в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского в Москве, где прожила больше месяца. По данным Федеральной службы безопасности, исполнителем убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа по дороге домой. Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором ее отец читал лекцию. Машина взорвалась на ходу в районе поселка Большие Вяземы. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была дочка философа. Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

ФСБ 22 августа опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. На ней показано, как Вовк въехала в РФ 23 июля. Тогда она была блондинкой, покидала страну она уже с темными волосами. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.

23 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такое высказывание является «очередным звеном в цепочке лжи».

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