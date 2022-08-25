Ущерб почве от разлива нефти под Саратовом оценили в 400 тыс. рублей

Ущерб почве от опрокидывания фуры с нефтью под Хвалынском Саратовской области превысил 400 тыс. рублей. Межрегиональное управление Росприроднадзора взыщет его с ООО «РосТранс-Самара».

Компания обязана возместить ущерб до 20 сентября. В противном случае на нее подадут в суд, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Авария произошла 2 июля в Хвалынском районе. Водитель большегруза не справился с управлением на мокрой дороге, машина опрокинулась. В результате произошел разлив 3 т нефтепродуктов.

Росприроднадзор сообщает, что грузовик марки «Скания» перевернулся у села Усть-Кулатка, но не в охранной зоне национального парка «Хвалынский», как утверждала ранее региональная прокуратура.

Фура перевозила нефтесодержащую жидкость для ООО «Корона» объемом 25 куб. м в цистерне. Ее целостность во время аварии была нарушена.

Ранее сообщалось, что нефтепродукты попали в озеро Липпетях в Чурапчинском районе Якутии после опрокидывания бензовоза. В региональной прокуратуре уточнили, что озеро не используется для забора питьевой воды.